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Едва прикрыла: 46-летняя Хайди Клум поделилась откровенным снимком (18+)

Известная супермодель Хайди Клум поделилась пикантным фото, на котором едва прикрывает грудь.

Едва прикрыла: 46-летняя Хайди Клум поделилась откровенным снимком (18+)

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая недавно вышла замуж за музыканта Тома Каулица, не устает публиковать фото с медового месяца.

Читайте: Топлес на диване: Ратаковски поделилась пикантным снимком

На этот раз 46-летняя модель на странице в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором едва прикрыла полотенцем грудь.

Ранее Факты ICTV писали, что Хайди Клум сфотографировали топлес во время отдыха на пляже.

Фото: heidiklum

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