Актер Дуэйн Скала Джонсон и певица Лорен Хашиан узаконили свои отношения на тайной церемонии на Гавайях.
Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон официально оформил отношения с певицей Лорен Хашиан.
Фотографиями с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях, поделился сам Дуэйн. На них молодые позируют на склоне горы – обнимаются и целуются во время заката.
— Мы сказали да. 18 августа 2019. Гавайи. Благословенные, – подписал снимки Дуэйн.
Джонсон и Хашиан вступили в брак после 13 лет отношений. У пары есть две дочери: четырехлетняя Жасмин и годовалая Тиана.
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Звездная свадьба должна была состояться еще весной, но церемонию перенесли из-за беременности певицы.
К слову, свадьба испанского теннисиста Рафаэля Надаля пройдет в имении, где снимали сериал Ночной администратор.
Фото: therock