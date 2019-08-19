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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Актер Дуэйн Джонсон тайно женился на Гавайях

Актер Дуэйн Скала Джонсон и певица Лорен Хашиан узаконили свои отношения на тайной церемонии на Гавайях.

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан

Голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон официально оформил отношения с певицей Лорен Хашиан.

Фотографиями с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях, поделился сам Дуэйн. На них молодые позируют на склоне горы – обнимаются и целуются во время заката.

— Мы сказали да. 18 августа 2019. Гавайи. Благословенные, – подписал снимки Дуэйн.

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Актер Дуэйн Джонсон тайно женился на Гавайях / 2 фотографии

Джонсон и Хашиан вступили в брак после 13 лет отношений. У пары есть две дочери: четырехлетняя Жасмин и годовалая Тиана.

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Звездная свадьба должна была состояться еще весной, но церемонию перенесли из-за беременности певицы.

К слову, свадьба испанского теннисиста Рафаэля Надаля пройдет в имении, где снимали сериал Ночной администратор.

Фото: therock

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