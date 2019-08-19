Украину на Детском Евровидении 2019 представит 13-летняя София Иванько с песней Коли здається.

13-летняя София Иванько из Киева победила в национальном отборе и будет представлять Украину на Детском Евровидении 2019.

Победительницу определили среди 10 финалистов.

На Детском Евровидении 2019 София Иванько выступит с песней Коли здається.

София Иванько – Коли здається

К слову, София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В прошлом году девушка попала в десятку финалистов.

Песню Коли здається София написала специально для конкурса.

Напомним, Детское Евровидение 2019 пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. В конкурсе примут участие 19 стран.

Польша будет принимать Детское Евровидение впервые в истории песенного конкурса.