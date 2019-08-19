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Детское Евровидение 2019: кто представит Украину

Украину на Детском Евровидении 2019 представит 13-летняя София Иванько с песней Коли здається.

Софія Іванько їде від України на дитяче Євробачення 2019

13-летняя София Иванько из Киева победила в национальном отборе и будет представлять Украину на Детском Евровидении 2019.

Победительницу определили среди 10 финалистов.

На Детском Евровидении 2019 София Иванько выступит с песней Коли здається.

София Иванько – Коли здається 

К слову, София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В прошлом году девушка попала в десятку финалистов.

Песню Коли здається София написала специально для конкурса.

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Напомним, Детское Евровидение 2019 пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. В конкурсе примут участие 19 стран.

Польша будет принимать Детское Евровидение впервые в истории песенного конкурса.

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