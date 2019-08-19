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Нина Кирсо в коме: российский продюсер попросил Зеленского пустить его в Украину

Российский продюсер Андрей Разин хочет проведать певицу Нину Кирсо и попросил президента Украины разрешить ему въезд.

Нина Кирсо

Солистку группы Фристайл Нину Кирсо, которая находится в коме в Полтаве, хочет проведать российский продюсер Андрей Разин.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его в страну, чтобы увидеть Кирсо.

– Меня не пускают в Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину, – написал Разин.

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Нина Кирсо – известная певица, которая прославилась как солистка группы Фристайл.

Среди известных песен артистки: Цветет калина, А на небе луна, С днем рождения, мама.

Хотя в репертуаре Кирсо были в основном композиции на русском языке, в последнее время она начала исполнять песни на украинском языке.

К слову, 4 августа умер известный советский певец Вилли Токарев.

Источник: Андрей Разин

Фото: Clutch

Видео: Группа Фристайл

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