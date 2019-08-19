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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует и угрожает

Популярная украинская певица Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует, более того даже ломился в квартиру.

Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует и угрожает

Слава Каминская из группы НеАнгелы пожаловалась на поклонника, который уже долгое время ее преследует в социальных сетях, оставляя угрозы.

Кроме того, певица опубликовала видео, на котором мужчина пытается вломиться в квартиру к артистке. Хотя остается загадкой, как преследователю удалось пройти через охрану ЖК и консьержа.

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Мужчина представился Романом и принес Славе Каминской письмо, просив открыть ему дверь, чтобы передать это послание.

Девушка обратилась к своим подписчикам с просьбой опознать мужчину, чтобы она могла написать на него заявление в полицию.

Также Каминская опубликовала сообщение, которые ей писал преследователь.

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Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует и угрожает / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что солистка группы НеАнгелы Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись.

Фото: babaslavka

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