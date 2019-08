Американская певица Майли Сайрус, которая недавно рассталась со своим мужем, актером Лиамом Хемсфортом после семи месяцев брака, нашла себе новую пассию.

Избранницей 26-летней Сайрус стала 30-летняя блогер Кейтлин Картер, которая была женой звезды реалити-шоу Броди Дженнера.

На прошлой неделе парочку поймали за поцелуями на пляже в Италии, а теперь они шокировали посетителей ночного клуба Soho House в Лос-Анджелесе.

oh well, just miley cyrus and kaitlynn carter being gal pals pic.twitter.com/IRFfXUPN0j

