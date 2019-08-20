Американская певица Майли Сайрус после разрыва с Лиамом Хемсфортом шокировала выходкой со своей новой пассией в одном из ночных баров Лос-Анджелеса.

Американская певица Майли Сайрус, которая недавно рассталась со своим мужем, актером Лиамом Хемсфортом после семи месяцев брака, нашла себе новую пассию.

Избранницей 26-летней Сайрус стала 30-летняя блогер Кейтлин Картер, которая была женой звезды реалити-шоу Броди Дженнера.

На прошлой неделе парочку поймали за поцелуями на пляже в Италии, а теперь они шокировали посетителей ночного клуба Soho House в Лос-Анджелесе.

oh well, just miley cyrus and kaitlynn carter being gal pals pic.twitter.com/IRFfXUPN0j — jo (@_allthelilies) August 11, 2019

Очевидцы утверждают, что девушки вели себя слишком раскованно.

— Они были одержимы друг другом, не могли держать при себе свои руки, целовались и ласкали друг друга повсюду – в туалете, в баре, среди танцпола. Они, по сути, занимались сексом. Не было никаких сомнений, что они пара. И их не беспокоило, что их видят, – рассказал один из посетителей клуба.

Также Майли познакомила свою маму со своей новой пассией. Они пообедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

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Тиш Сайрус не была в восторге от расставания дочери с Хемсфортом, поскольку надеялась на появление внуков. Майли заставила убедить маму, что ее разрыв с Лиамом окончательный, и Кейтлин сейчас занимает важное место в ее жизни.

О расставании Сайрус и Хемсфорта стало известно в начале августа.

Фото: Kaitlynn Carter

Источник: People, Page Six