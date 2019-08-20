Дуэт сестер Анны и Марии Опанасюк Anna Maria будет представлять Украину на конкурсе в России.

На конкурсе Новая волна 2019 в Сочи (Россия) Украину будут представлять певец Taras и скандальный дуэт Anna Maria.

Сестры Анна и Мария Опанасюк известны тем, что во время интервью не ответили на вопрос Чей Крым.

Сейчас неизвестно, делегировал ли кто-то исполнительниц или же они сами приняли решение представлять Украину на конкурсе в стране-агрессоре.

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Многие пользователи выразили недовольство тем, что дуэт будет выступать в России. Некоторые пожелали им больше не возвращаться в Украину.

На конкурсе Новая волна 2019 также должны выступить Ани Лорак, София Ротару, Таисия Повалий и LOBODA.

Напомним, Анна и Мария Опанасюк заявили, что сделали свой выбор, когда говорили о Крыме в скандальном интервью.

Источник: Eurovision.ua