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Хайден Панеттьери покидает Лос-Анджелес из-за дебошира-бойфренда

Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери решила вернуться в город, где выросла, чтобы начать все с чистого листа.

Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери планирует перебраться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь.

На ее решение повлияли многочисленные скандалы и чрезмерное внимание со стороны СМИ, поэтому Хайден хочет оставить все плохие воспоминания в прошлом. Выбор Гейден пришелся на Нью-Йорк, ведь именно там она выросла и чувствует себя комфортно.

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После расставания с Владимиром Кличко 29-летняя Хайден закрутила роман с агентом по недвижимости Брайаном Хикерсоном. Пара часто попадала на страницы таблоидов из-за скандалов.

В мае этого года Хикерсон побил Панеттьери и был обвинен в домашнем насилии. Суд отпустил Хикерсона под залог и запретил приближаться к Хайден ближе, чем на 90 метров. Мужчине светит лишение свободы до 4 лет. Через две недели он узнает окончательный приговор суда по делу об избиении Панеттьери.

Напомним, в июне испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью из горящей яхты в Средиземном море.

Источник: Nicki Swift

Фото: Dreamstime

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