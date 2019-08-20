Самый популярный видеоблогер Чельберг, более известный как PewDiePie, женился.
Видеоблогер PewDiePie женился на на итальянке Марции Бизоньин. Жена блогера также является звездой соцсетей и YouTube.
На ее канале в YouTube более 7 млн подписчиков.
29-летний Феликс и 26-летняя Марция встречались всем лет. Поженилась пара в Великобритании в городе Брайтон.
Самый популярный видеоблогер PewDiePie женился / 4 фотографии
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К слову, на YouTube-канале у PewDiePie больше 99,6 млн подписчиков. В 2016 году по версии журнала Time он относился к самым влиятельным людям мира.
Ранее Факты ICTV писали о том, что актер Дуэйн Джонсон тайно женился на Гавайях.
Фото: PewDiePie
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