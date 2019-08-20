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Самый популярный видеоблогер PewDiePie женился

Самый популярный видеоблогер Чельберг, более известный как PewDiePie, женился.

Самый популярный видеоблогер PewDiePie женился

Видеоблогер PewDiePie женился на на итальянке Марции Бизоньин. Жена блогера также является звездой соцсетей и YouTube.

На ее канале в YouTube более 7 млн подписчиков.

29-летний Феликс и 26-летняя Марция встречались всем лет. Поженилась пара в Великобритании в городе Брайтон.

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Самый популярный видеоблогер PewDiePie женился / 4 фотографии

Читайте: Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба женился

К слову, на YouTube-канале у PewDiePie больше 99,6 млн подписчиков. В 2016 году по версии журнала Time он относился к самым влиятельным людям мира.

Ранее Факты ICTV писали о том, что актер Дуэйн Джонсон тайно женился на Гавайях.

Фото: PewDiePie

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