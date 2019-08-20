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Украинский фильм Домой вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии

Драма Домой режиссера Наримана Алиева вошла в число потенциальных претендентов на премию Европейской киноакадемии.

Додому 2019

Украинская кинолента Домой режиссера Наримана Алиева претендует на номинацию премии Европейской киноакадемии.

Фильм оказался среди 46-ти работ, которые отобрала селективная комиссия Европейской киноакадемии и рекомендовала для дальнейшего рассмотрения.

Какая из лент и в какой номинации будет иметь честь побороться за Европейский Оскар, станет известно 9 ноября в испанской Севилье на Фестивале европейского кино.

Также в списке претендентов фильм польского режиссера Агнешки Холланд Возможно, вы искали, созданный в копродукции с Украиной.

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Всего в список вошло немало лент, которые хорошо зарекомендовали себя на кинофестивалях: А потом мы танцевали (реж. Леван Акин), Королева сердец (реж. Мэй эль-Тухи), Портрет девушки в огне (реж. Селин Скьямма), Боль и слава (реж. Педро Альмадовар), Дылда (реж. Кантемир Балагов) Бог существует, ее имя – Петуния (реж. Теона Стругар Митевська), Вас не было на месте (реж. Кен Лоуч) и Тель-Авив в огне (реж. Самех Зоаби).

С полным списком претендентов можно ознакомиться на сайте Европейской киноакадемии.

Лауреатов Европейской киноакадемии объявят 7 декабря на официальной церемонии награждения в Берлине. Премия Европейской киноакадемии присуждается с 1988 года и является европейским аналогом Оскара.

Напомним, фильм Домой будет представлять Украину в национальном отборе на выдвижение на премию Оскар.

Источник: European Film Awards

Фото: OIFF

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