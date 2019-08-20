Певец Олег Винник рассказал, что думает о своих поклонницах и об отношении к ним.

Певец и любимец женщин Олег Винник рассказал о своем отношении к поклонницам и их попыткам потрогать или обнять своего кумира, а особо смелые и вовсе пытаются его поцеловать.

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Певец считает, что в общении между фанатами и артистом должна быть определенная граница.

— Я не хочу ни отталкивать, ни поощрять. У меня всегда все честно: я понимаю, что им хочется меня и обнять, и поцеловать. Но все же должен быть какой-то предел, и сейчас я скорее говорю о безопасности. Рядом со мной всегда есть охранник, который следит за тем, чтобы все было спокойно. Иногда девушки так активно пытаются ко мне пробиться, что могут упасть и получить убой. Поэтому я стараюсь, чтобы все было спокойно, – отметил певец.

Ранее Факты ICTV писали о фанатку Олега Винника, которая ради его концерта прошла ночью 45 км.