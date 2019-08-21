По версии журнала Forbes, самым высокооплачиваемым актером года стал Дуэйн Джонсон.

Дуэйн Джонсон благодаря фильмам Форсаж: Хоббс и Шоу и Небоскреб, а также сериалу Футболисты и рекламному контракту с брендом Under Armour стал самым высокооплачиваемым актером 2019 года.

Он за период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 заработал $89,4 млн.

В 2018 году он уступил первенство Джорджу Клуни, который успешно продал свою компанию-производителя текилы. Однако доходы Джонсона за 2018 год были больше – $119 млн.

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Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы Мстители Крис Хемсворт – $76,4 млн и Роберт Дауни-младший – $66 млн.

В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис будет опубликован 23 августа.

К слову, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.