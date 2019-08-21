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Тина Кароль исполнит гимн Украины на Шествии Достоинства на День независимости

Гимн Украины на День независимости исполнит популярная певица Тина Кароль.

Тина Кароль исполнит гимн Украины на Шествии Достоинства на День независимости

Гимн Украины во время торжественного Шествия Достоинства на День Независимости в центре Киева споет Тина Кароль.

Это стало известно из видео, на котором певица репетирует.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

– Очень счастлива находиться в этот исторический момент с президентом Украины Владимиром Зеленским. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и родиной, – отметила Кароль.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости в Киеве.

Фото: tina_karol

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