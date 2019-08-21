Официально подтверждена работа над фильмом Матрица 4, в котором будут сниматься Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Режиссером фильма Матрица 4 будет Лана Вачовски, которая работала над оригинальной картиной вместе со своей сестрой Лилли.

Также на роль Нео должен вернуться Киану Ривз, а на роль Тринити – Кэрри-Энн Мосс.

– Многие темы, которые Лилли и я поднимали 20 лет назад о нашей реальности, теперь еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими друзьями, – сказала Вачовски.

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Сценарий фильма написала Лана вместе с романистами Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

Пока неизвестно, на какой год запланирован релиз фильма.

К слову, киностудия Disney планирует снять ремейк фильма Один дома.