Российская певица Лолита устроила дикие танцы в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана.
Эпатажная певица Лолита Милявская “засветила” нижнее белье во время зажигательных танцев на сцене Nursultan Music Awards, который проходил в Нур-Султане.
Во время своего выступления певица несколько раз поднимала юбку полупрозрачного платья. Также слышно, что артистка поет под фонограмму.
Читайте: Вера Брежнева упала под сценой и опозорилась с фонограммой
Людям такое выступление не пришлось по вкусу и они забросали звезду гневными комментариями:
– Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге.
– С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!,
– Это смотрится жутко и унизительно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?
К слову, звезда любит эпатировать публику, из-за чего постоянно становится предметом шуток. В 2017 году Лолита появилась на фестивале Жара в Баку в “голом” комбинезоне и сразу стала объектом фотожаб.