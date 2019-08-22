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Пела под фонограмму и показала белье: Лолита опозорилась на выступлении в Казахстане

Российская певица Лолита устроила дикие танцы в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана.

Пела под фонограмму и показала белье: Лолита опозорилась на выступлении в Казахстане

Эпатажная певица Лолита Милявская “засветила” нижнее белье во время зажигательных танцев на сцене Nursultan Music Awards, который проходил в Нур-Султане.

Во время своего выступления певица несколько раз поднимала юбку полупрозрачного платья. Также слышно, что артистка поет под фонограмму.

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Людям такое выступление не пришлось по вкусу и они забросали звезду гневными комментариями:

– Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге.

– С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!,

– Это смотрится жутко и унизительно.

 

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Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?

Публикация от SUPER (@super.ru)

К слову, звезда любит эпатировать публику, из-за чего постоянно становится предметом шуток. В 2017 году Лолита появилась на фестивале Жара в Баку в “голом” комбинезоне и сразу стала объектом фотожаб.

Фото: УНИАН

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