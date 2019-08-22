Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет папой.

Супруга американского режиссера Квентина Тарантино певица Даниэла Пик беременна.

Это заметили журналисты одного американского издания.

Сроки беременности не сообщаются.

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К слову, 56-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик поженились в 2018 году. Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял в Израиле свой фильм Бесславные ублюдки.

Этот брак стал первым для режиссера. Ранее он говорил, что сделал выбор в пользу кино.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Тарантино назвал любимые треки из своих фильмов.

Источник: People

Фото: Daniella Pick