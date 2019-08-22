PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Тарантино станет отцом впервые

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет папой.

квентін тарантіно

Супруга американского режиссера Квентина Тарантино певица Даниэла Пик беременна.

Это заметили журналисты одного американского издания.

Сроки беременности не сообщаются.

Читайте: Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: Не засыпайте с Тарантино

К слову, 56-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик поженились в 2018 году. Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял в Израиле свой фильм Бесславные ублюдки.

Этот брак стал первым для режиссера. Ранее он говорил, что сделал выбор в пользу кино.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Тарантино назвал любимые треки из своих фильмов.

Источник: People

Фото: Daniella Pick

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: не засыпайте с Тарантино
Тарантино назвал любимые треки из своих фильмов – плейлист
Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино
Однажды в Голливуде: трейлер нового фильма от Квентина Тарантино
Тарантино впервые женился
Однажды в Голливуде – появились первые кадры фильма с Ди Каприо и Питтом
Нестандартные, кровавые и с черным юмором. За что мы любим ленты Тарантино
Ди Каприо и Брэд Питт сыграют в новом фильме Тарантино
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка