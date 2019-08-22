В США расстреляли автомобиль, в котором ехал рэпер Tee Grizzley. В результате происшествия погибла его арт-директор.
В Детройте (США) неизвестный расстрелял автомобиль рэпера Tee Grizzley.
В результате происшествия погибла его 41-летняя арт-директор Джобина Браун, сам исполнитель не пострадал.
Читайте: В США застрелили рэпера Young Greatness
Стрелок подошел к паркующемуся автомобилю, из которого уже вышел исполнитель, и открыл огонь. Нападавший произвел четыре выстрела.
Водитель авто рассказал полицейским, что сначала услышал крик женщины, после чего стрелок и открыл огонь.
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Комптон (США) неизвестные расстреляли рэпера Slim 400 посреди улицы.
Фото: tee_grizzley
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+