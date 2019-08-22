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В Детройте расстреляли автомобиль рэпера – есть жертва

В США расстреляли автомобиль, в котором ехал рэпер Tee Grizzley. В результате происшествия погибла его арт-директор.

Tee Grizzley

В Детройте (США) неизвестный расстрелял автомобиль рэпера Tee Grizzley.

В результате происшествия погибла его 41-летняя арт-директор Джобина Браун, сам исполнитель не пострадал.

Читайте: В США застрелили рэпера Young Greatness

Стрелок подошел к паркующемуся автомобилю, из которого уже вышел исполнитель, и открыл огонь. Нападавший произвел четыре выстрела.

Водитель авто рассказал полицейским, что сначала услышал крик женщины, после чего стрелок и открыл огонь.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Комптон (США) неизвестные расстреляли рэпера Slim 400 посреди улицы.

Фото: tee_grizzley

 

Источник: TMZ

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