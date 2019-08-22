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Вышел трейлер драмы Сиротский Бруклин о детективе с синдромом Туретта

В сети опубликовали трейлер криминальной драмы Сиротский Бруклин.

Вышел трейлер драмы Сиротский Бруклин о детективе с синдромом Туретта

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер криминальной драмы Сиротский Бруклин.

События в картине разворачиваются в Нью-Йорке (США) в 1950-х годах.

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Режиссером и сценаристом картины выступил Эдвард Нортон (Американская история Х, Бойцовский клуб). Также он сыграл главного героя – частного детектива с синдромом Туретта, который расследует убийство своего наставника.

Синдром Туретта — это расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется тикообразными подергиваниями мышц лица, шеи и плечевого пояса, а также непроизвольными движениями губ и языка. К слову, синдром Туретта имеет популярная исполнительница Билли Айлиш.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали трейлер военной драмы 1917 о Первой мировой войне, в которой сыграл Бенедикт Камбербэтч.

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