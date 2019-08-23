Известная бразильская модель Изабель Гулар опубликовала фотографии с отдыха в Италии.

34-летння модель из Бразилии Изабель Гулар решила показать фанатам как проходит ее отпуск в Италии.

В Италии модель предпочитает отдыхать на местных пляжах.

На снимках Гулар позирует в ярких купальниках.

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Даже во время отдыха она не осталась безразличной к лесным пожарам в Амазонии и выступила за спасение природы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 16 Авг 2019 в 9:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 14 Авг 2019 в 9:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 14 Авг 2019 в 9:44 PDT

К слову, супермодель Хайди Клум опубликовала пикантное фото с медового месяца.

Фото: Izabel Goulart