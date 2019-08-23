PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Изабель Гулар показала яркие фото с отдыха в Италии

Известная бразильская модель Изабель Гулар опубликовала фотографии с отдыха в Италии.

Изабель Гулар

34-летння модель из Бразилии Изабель Гулар решила показать фанатам как проходит ее отпуск в Италии.

В Италии модель предпочитает отдыхать на местных пляжах.

На снимках Гулар позирует в ярких купальниках.

Читайте: Актер Дуэйн Джонсон тайно женился на Гавайях

Даже во время отдыха она не осталась безразличной к лесным пожарам в Амазонии и выступила за спасение природы.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

К слову, супермодель Хайди Клум опубликовала пикантное фото с медового месяца.

Фото: Izabel Goulart

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Изабель Гулар показала яркие фото с отдыха в Италии
Реформы и сотрудничество: Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка
НБУ установил курс валют после Дня независимости
Трамп, Елизавета II и Макрон: Зеленского поздравляют с Днем независимости Украины
Симптомы ветрянки у взрослых
Снижает риск инфаркта и инсульта: медики создали дешевую супертаблетку
Гороскоп на День независимости 24 августа
Верховная Рада не изберет новый Кабмин 29 августа – Разумков
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка