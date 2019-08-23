Известная бразильская модель Изабель Гулар опубликовала фотографии с отдыха в Италии.
34-летння модель из Бразилии Изабель Гулар решила показать фанатам как проходит ее отпуск в Италии.
В Италии модель предпочитает отдыхать на местных пляжах.
На снимках Гулар позирует в ярких купальниках.
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Даже во время отдыха она не осталась безразличной к лесным пожарам в Амазонии и выступила за спасение природы.
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К слову, супермодель Хайди Клум опубликовала пикантное фото с медового месяца.
Фото: Izabel Goulart