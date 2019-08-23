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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Посвящаем Родине: MOZGI представили клип на украиноязычную песню

Группа Mozgi представила новый клип на украиноязычную песню 999, посвятив ее родине и украинцам.

Mozgi

Группа Mozgi представили черно-белый клип на украиноязычную песню 999, приурочив премьеру ко Дню независимости.

Название песни музыканты зачитывают на английском языке, обыгрывая созвучие английского nine-nine-nine и украинского най-най-най.

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В композиции описывается все, чем богата Украина и ее граждане. Сьемки видео проходили на Слободском рынке Одессы, в Запорожской школе-интернате Казацкий лицей, Первомайском карьере Гранит, на Авдеевском коксохимическом заводе и одной из СТО на трассе Киев-Одесса. Главным героями клипа стали обычные украинцы.

– Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в самой лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет, – говорится в описании видео.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Велика й смiшна.

Фото: mozgiband 

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