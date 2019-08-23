День Независимости Украины празднуют 24 августа. Что посмотреть на День независимости, читайте в подборке Фактов ICTV.

День независимости – это именно то время, когда стоит пересмотреть знаменитые украинские фильмы, которые рассказывают исторические перипетии нашего народа.

Непокоренный

Непокоренный – это трагизм судьбы Романа Шухевича, человека, который отрубил за собой все. Фанатика, патриота – Непокоренного. О героическом жизненном пути и борьбе Главного командира УПА генерала Романа Шухевича, который отдал жизнь за независимость Украины.

Непокоренный – это не только острый динамичный сюжет, но и реальная попытка художественными средствами донести до зрителя правду о событиях военного и послевоенного времени на Западной Украине.

Поводир

Лента рассказывает об Украине 30-х годов и американском инженере Майкле Шемроке, который вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм со всеми отсюда вытекающими последствиями. Любовный треугольник, джаз, убийства и интриги.

При трагических обстоятельствах мальчик теряется, попадает в руки слепому кобзарю (Станислав Боклан) и от безысходности становится поводырем.

Кіборги

Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту, во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Фильм снят по оригинальному сценарию Натальи Ворожбит. По сюжету, доброволец с позывным Мажор (играет Макар Тихомиров), музыкант и сын влиятельных родителей, которий тайком убежал на войну.

Он пытается понять свою роль на этой войне, самую войну, и что будет после нее. Вместе с ним еще шестеро военных, чьими прототипами являются реальные защитники аэропорта.

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Моя бабушка Фанни Каплан

Это картина о влюбленной женщине Фанни Каплан, которую в 1918 году обвинили в покушении на Ленина. Каплан – один из самых известных мифов советской пропаганды. Однако в фильме эта история приобретает совершенно иную окраску.

До 1993 года дело Каплан сохранялась под грифом совершенно секретно. После его обнародования оказалось, что из дела вырваны десять страниц. Больше всего Каплан известна покушением на Ленина в 1918 году.

Была ли она в этом виновата? Фильм не дает прямых ответов на этот вопрос.

Он явялется размышлениями, предположениями, где образ и жизни Каплан становится не только центром фильма, но и определенной метафорой, воплощением трагических, абсурдных и уродливых реалий октябрьского переворота.

Тени незабытых предков

Триллер Любомира Левицкого. Фильм основан на древних украинских легендах, а все съемки проходят в украинских Карпатах.

По сюжету, двадцатилетний юноша Ваня (его сыграл внук Богдана Ступки Дмитрий) живет обычной студенческой жизнью, страдая от неразделенной любви.

Но однажды он становится причиной исчезновения згарты – гуцульского украшения религиозного назначения, которое было найдено в Карпатах и передано университету, как ценный экспонат.

Напомним, фильм Домой будет представлять Украину в национальном отборе на выдвижение на премию Оскар.