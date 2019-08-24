Украинские песни в День независимости смогут поднять патриотический дух. Плей-лист украинской музыки слушайте на Фактах ICTV.

Ко Дню независимости Украины мы сделали подборку песен, ставших хитами в Украине. Большинство из них написаны с надеждой на большое будущее нашей страны и несокрушимой верой в человечество.

Океан Ельзи – Мить

Святослав Вакарчук назвал эту песню наиболее важной среди всего творчества. История этой композиции для него не менее важна, чем сама песня.

– Мить – особенная. Я написал в феврале 2015 года во время трагических событий на Востоке. Написал очень эмоционально, взял гитару, и вместе с мелодией начали появляться слова, а за 15 минут песня была почти готова, – сказал Вакарчук.

BRUTTO – Вечірнє сонце

Группа Brutto сделала подарок ценителям украинского слова. Музыканты во главе с Сергеем Михалко записали песню на стихи поэтессы Лины Костенко.

Участники Brutto положили на музыку известное произведение Вечірнє сонце – рефлексию на тему зрелости и осознание конечности человеческого бытия и благодарности за все блага.

Джамала – 1944

Победная для Украины песня 1944 всколыхнула весь мир. Композиция рассказывает о трагедии крымскотатарского народа и семьи певицы частности.

На написание этой композиции Джамалу вдохновил рассказ прабабушки о трагедии 1944 года.

Тартак – Жити

– Песня Жити для меня самая важная в нашем альбоме Ввічність. Она является последней, пятнадцатой, песней в альбоме и подводит итог всему сказанному в четырнадцати предыдущих, – написал лидер группы Александр Положинский.

Крихітка – Без імені

Украинская группа Крихітка имеет в своем активе знаковый клип на песню Без імені, которая посвящена волонтерскому движению в Украине.

В клипе использованы отрывки СМС-переписки между волонтерами и военными. Солистка группы Каша Сальцова поет о том, что коснулось каждого украинца, независимо от пола и возраста.

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ТНМК – Українська мрія

Мотивационный клип Українська мрія стал уже тридцатым в видеографии ТНМК.

– Так уж случилось, что все мы живем именно сейчас, когда идет война, но главный бой, даже на этой войне – это бой с самим собой, со своим внутренним драконом. И только тот на самом деле заслуживает уважение, кто понимает, что бояться – это дурное дело, надо драться с ним, искренне и всем силам. Ведь только таким может быть путь настоящего Воина, – прокомментировал Фагот.

Гурт Гайдамаки та Тоня Матвієнко – Ой, у лузі червона калина

Эта украинская народная песня известна как марш Сечевых Стрельцов, а также часто выполнялась в подразделениях УПА, поэтому такой выбор произведения музыкантами не является случайным.

– Это символическая борьба светлых позитивных сил с тьмой, в нашем случае, это воплощение борьбы Украины за свою независимость. Мы хотели, чтобы эта песня прозвучала как передача атмосферы борьбы следующему поколению, – рассказал лидер Гайдамаков Александр Ярмола.

Kozak System – Подай Зброю

Kozak System подарили миру песню, которая стала гимном 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Автором песни Подай Зброю стал Глеб Бабич с позывным Лентяй (командир взвода). По его словам, в своей работе Kozak System удалось очень точно подхватить и развить начальную мелодику и текст, создав казацкую композицию.

– Это иллюстрация нашего единства. Тех, кто защищает, и тех, кто поддерживает защитников, – отметил командир.

СКАЙ – Україно

Это очень красивая и глубокая песня, слова которой знает большинство людей нашей страны.

– Композиция очень близка лично мне по духу и настроению, думаю, как и многим украинцам, – рассказывает бессменный лидер С.К.А.Й. Олег Собчук.

Христина Панасюк – Камуфляжне серце

Певица стала известной благодаря песням о войне, которые пишет и поет для каждого воина.

– Пою о том, что на душе, что болит, за что радуюсь и о чем волнуюсь, – отмечает Кристина Панасюк.

Христина Соловій – Стежечка

Презентация музыкальной работы символически состоялась в День соборности Украины.

– Эта композиция написана около пяти лет назад, а ее текст вообще в прошлом веке. Это очень волнующе, что именно в День соборности Украины, им суждено сойтись в едином времени и пространстве, став сопровождением фильма Круты 1918, – комментирует Кристина Соловей.

Океан Ельзи – Не твоя війна

– Когда мы сможем взять на себя ответственность и укрепиться духом, тогда мы перестанем участвовать в чужих войнах, – говорит Святослав Вакарчук.

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