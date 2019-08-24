Певица Руслана креативно поздравила украинцев с Днем независимости.

Руслана на сцене, которая находится на крыше ее дома, поздравила украинцев с Днем независимости. Эта сцена необычная, она построена на чистой энергии солнца и ветра.

Певица обратилась ко всем украинцам с призывом начать делать энергию самостоятельно, чистую энергию солнца, ветра и земли.

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– Хочешь быть патриотом – будь за чистую землю своей страны! Патриотом чистой страны! Хочешь быть с миром и его технологиями – знай, никакой искусственный интеллект не заменит тебе драйв твоего сердца!, – написала Руслана.

К слову, ранее Руслана показала социальный ролик, где она танцует на мельнице.