Факты ICTV собрали топ-5 фильмов, которые можно посмотреть на День независимости Украины.

24 августа украинцы будут праздновать День независимости. Хорошая возможность в этот выходной посетить кинотеатр вместе со своей второй половинкой, друзьями или семьей.

Факты ICTV собрали топ-5 фильмов различных жанров, которые можно посмотреть в кинотеатрах на День независимости.

Однажды в Голливуде

События разворачиваются в Лос-Анджелесе летом 1969 года. Рик Далтон – телевизионный актер на взлете популярности после недавних съемок. Его товарищ Клифф Бут не планирует отставать, хотя он только дублер.

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Сюжет картины строится на фоне резонансного убийства в Голливуде пяти человек, среди которых известные актеры.

Падение ангела

Агента секретной службы Майка Баннингу подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь его разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннинга нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу.

К слову, главную роль в фильме сыграл Джаред Батлер.

Королевы криминала

Фильм снят по мотивам комиксов 2014 года, написанных Олли Мастерсом и Мино Дойлом для DC Vertigo.

События разворачиваются в 70-х годах прошлого века в Нью-Йорке. Лидеров ирландской мафии, действовавшей в городе, арестовывает ФБР.

Пока мужчины находятся под арестом вести дела берутся их жены, которых сыграли Мелисса Маккарти, Тиффани Хеддиш, Элизабет Мосс.

Хорошие мальчики

В калифорнийском городке компания школьников решается на отчаянный шаг и вместо занятий отправляется в опасное путешествие.

Однако дорога для друзей оказалась наполненной приключений и опасностей, особенно когда путешественники оказались посреди пустыни и без связи. В кратчайшие сроки им необходимо найти способ починить авто и вернуться домой.

Паразиты

Бедная корейская семья еле сводит концы с концами. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак.

Парню обманом удается устроиться на эту должность, а затем и пристроить других членов своего семейства. Однако никто даже подумать не мог, чем все обернется.

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