В сети опубликовали трейлер фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход.
В сети появился трейлер фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход.
Девятый эпизод киносаги станет финальной частью так называемой саги о Скайуокерах.
В ролике показаны отрывки из предыдущих частей Звездных войн, а также подготовка к масштабному бою.
Кроме того, в трейлере есть шокирующий кадр, на котором Рей выглядит так, будто присоединилась к темной стороне.
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Премьера картины запланирована на декабрь этого года.
Напомним, в сети опубликовали трейлер военной драмы 1917 о Первой мировой войне, в которой сыграл Бенедикт Камбербэтч.
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