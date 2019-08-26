В сети опубликовали трейлер фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход.

В сети появился трейлер фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход.

Девятый эпизод киносаги станет финальной частью так называемой саги о Скайуокерах.

В ролике показаны отрывки из предыдущих частей Звездных войн, а также подготовка к масштабному бою.

Кроме того, в трейлере есть шокирующий кадр, на котором Рей выглядит так, будто присоединилась к темной стороне.

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Премьера картины запланирована на декабрь этого года.

Напомним, в сети опубликовали трейлер военной драмы 1917 о Первой мировой войне, в которой сыграл Бенедикт Камбербэтч.