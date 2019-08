Глава Marvel Кевин Фейдж во время фестиваля D23 заявил, что Харингтон сыграет в новом блокбастере Вечные.

арингтон сыграет в фильме роль Дейна Уитмана, также известного как Черный Рыцарь. Сам актер пока не прокомментировал свою роль.

Фильм Вечные основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel о расе суперлюдей.

Читайте: Побил рекорд – сериал Игра престолов получил 32 номинации на Эмми

Премьера ленты запланирована на ноябрь 2020 года.

Actor Kit Harington has been officially cast as Dane Whitman / Black Knight in #TheEternals film! pic.twitter.com/3knhKvN4kX

— MCU Direct (@MCU_Direct) August 24, 2019