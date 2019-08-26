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Звезда Игры престолов сыграет в новом фильме Marvel

Актер Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале Игра престолов, сыграет в новом блокбастере Вечные от студии Marvel

Гра престолів

Глава Marvel Кевин Фейдж во время фестиваля D23 заявил, что Харингтон сыграет в новом блокбастере Вечные.

арингтон сыграет в фильме роль Дейна Уитмана, также известного как Черный Рыцарь. Сам актер пока не прокомментировал свою роль.

Фильм Вечные основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel о расе суперлюдей.

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Премьера ленты запланирована на ноябрь 2020 года.

Вместе с Гарингтоном в фильме сыграют Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Мэдден, Брайан Тайри Генри, Кумейл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Дон Ли.

К слову, финальная серия сериала Игра престолов стала рекордной для телеканала HBO.

Источник: Deadline

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