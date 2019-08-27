Иностранные СМИ обратили внимание на украинскую певицу Alyona Alyona и ее вклад в музыкальную эстраду в Украине.

Алена Савраненко, которая теперь более известна как Alyona Alyona, меняет лица женщин в украинской музыке, чтобы они не были просто “живыми трусами”.

Инновационными для Украины являются и тексты певицы, которые касаются тем войны, феминизма, социальной справедливости.

Сначала Alyona Alyona писала песни на русском языке, но впоследствии перешла на украинский, поскольку он более поэтичный.

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Благодаря певице украинская музыка не пытается подражать России, а ищет собственное вдохновение и устанавливает новый стандарт.

Также возможности для музыкантов создали ограничения на российскую музыку в радиоэфире.

– Пустоту заполнили такие уникальные украинские исполнители, как Dakh Daughters, Latexfauna, 5 Vymir, Panivalkova, Yuko и Alina Pash, – пишет The Independent.

К слову, украинский певец Олег Винник представил песню Слезы на земле.