В США состоялась 36 церемония вручения наград MTV Video Music Awards.

Лучшей артисткой по версии MTV Video Music Awards 2019 признали Ариану Гранде, которая выпустила сингл 7 Rings в январе 2019 года.

Лучшим видео года стал клип Тейлор Свифт на песню You Need to Calm Down.

Награду за лучшую песню года забрал ремикс Old Town Road от Lil Nas X.











MTV Video Music Awards 2019 – список победителей / 3 фотографии

Среди номинаций также стоит отметить:

Лучший новый артист – Билли Айлиш;

Лучшее рок-видео – Panic! At The Disco – High Hopes;

Видео навсегда – Тейлор Свифт – You Need to Calm Down;

Лучшее поп-видео – Jonas Brothers – Sucker;

Лучшее хип-хоп-видео – Cardi B – Money;

Лучшее R&B-видео – Normani ft. 6lack – Waves;

Лучшая хореография – ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura;

Специальная награда за лучшую песню лета – Ариана Гранде & Social House – boyfriend.

К слову, рэпер Дрейк получил награды в 12 номинациях премии Billboard Music Awards.

Источник: MTV