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Новая волна 2019: кто из украинских артистов снова засветился в РФ

В России проходит песенный конкурс для молодых исполнителей Новая волна, на котором успели засветиться и украинские артисты, в том числе Таисия Повалий и Ани Лорак.

Новая волна 2019: кто из украинских артистов снова засветился в РФ

В Сочи (Россия) проходит международный песенный конкурс для молодых исполнителей Новая волна 2019, где Украину представляет ANNA MARIA.

В первый день фестиваля на сцене спела украинская певица Светлана Лобода композицию Пуля-дура, а также новую песню Аллы Пугачевой Живи спокойно, страна!.

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Кроме того, конкурс не проигнорировала и Ани Лорак, которая исполнила трек Разве ты любил.

Таисия Повалий несмотря на скандал с концертом в Киеве снова отправилась в РФ, где презентовала песню Я буду твоя на Новой волне 2019.

Ранее Факты ICTV писали, что  Ани Лорак показала фото нового бойфренда Егора Глеба.

Фото: newwave_official

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