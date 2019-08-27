В России проходит песенный конкурс для молодых исполнителей Новая волна, на котором успели засветиться и украинские артисты, в том числе Таисия Повалий и Ани Лорак.

В Сочи (Россия) проходит международный песенный конкурс для молодых исполнителей Новая волна 2019, где Украину представляет ANNA MARIA.

В первый день фестиваля на сцене спела украинская певица Светлана Лобода композицию Пуля-дура, а также новую песню Аллы Пугачевой Живи спокойно, страна!.

Читайте: Грим и танцы: Лобода показала процесс съемок клипа Пуля-дура

Кроме того, конкурс не проигнорировала и Ани Лорак, которая исполнила трек Разве ты любил.

Таисия Повалий несмотря на скандал с концертом в Киеве снова отправилась в РФ, где презентовала песню Я буду твоя на Новой волне 2019.

Ранее Факты ICTV писали, что Ани Лорак показала фото нового бойфренда Егора Глеба.

Фото: newwave_official