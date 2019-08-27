Резня в летнем лагере – трейлер девятого сезона Американской истории ужасов
В сети появился трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984, в котором расскажут о резне в летнем лагере.
В сети опубликовали трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984.
В новом сезоне события развернутся в летнем лагере Рэдвуд, где главных героев начинает преследовать пациент, сбежавший из психиатрической больницы неподалеку. Именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого самого лагеря.