В сети появился трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984, в котором расскажут о резне в летнем лагере.

В сети опубликовали трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984.

В новом сезоне события развернутся в летнем лагере Рэдвуд, где главных героев начинает преследовать пациент, сбежавший из психиатрической больницы неподалеку. Именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого самого лагеря.

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В девятом сезоне играют Эмма Робертс, Коди Ферн, Билли Лурд, Мэттью Моррисон, Анджела Бассетт и Анжелика Росс.

Премьера запланирована на 18 сентября.

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Фото: ahsfx