PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Резня в летнем лагере – трейлер девятого сезона Американской истории ужасов

В сети появился трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984, в котором расскажут о резне в летнем лагере.

Резня в летнем лагере – трейлер девятого сезона Американской истории ужасов

В сети опубликовали трейлер девятого сезона Американской истории ужасов: 1984.

В новом сезоне события развернутся в летнем лагере Рэдвуд, где главных героев начинает преследовать пациент, сбежавший из психиатрической больницы неподалеку. Именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого самого лагеря.

Читайте: Опубликован трейлер девятого эпизода Звездных войн

В девятом сезоне играют Эмма Робертс, Коди Ферн, Билли Лурд, Мэттью Моррисон, Анджела Бассетт и Анжелика Росс.

Премьера запланирована на 18 сентября.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали трейлер криминальной драмы Сиротский Бруклин.

Фото: ahsfx

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вышел трейлер драмы Сиротский Бруклин о детективе с синдромом Туретта
EA представила трейлер FIFA 20 с режимом уличного футбола
Появился трейлер драмы 1917 о Первой мировой войне с Камбербэтчем
Вышел первый трейлер фильма Скорсезе Ирландец
Дженнифер Лопес станцевала на пилоне – трейлер фильма Стриптизерши
Владычица тьмы: первый трейлер фильма Малефисента 2
Мулан: вышел первый тизер экранизации одноименного мультфильма
Доктор Сон: вышел трейлер экранизации романа Стивена Кинга
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка