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Ани Лорак с 26-летним бойфрендом засветилась в Сочи

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала на Новую волну в Сочи со своим бойфрендом, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

Ани Лорак с 26-летним бойфрендом засветилась в Сочи

Видео певицы с молодым бойфрендом появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в Instagram. На кадрах видно, как Лорак выходит из здания первой, а за ней наклонив голову вниз идет Егор Глеб.

Поклонники заметили, что парень постоянно прячет свое лицо под кепкой, о чем поспешили написать в комментариях под видео.

– Что же это Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего-то? Почему он прячет лицо и глаза? – пишут комментаторы.

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A post shared by ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) on 

К слову, ранее Ани Лорак показала фото нового бойфренда Егора Глеба.

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