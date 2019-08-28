Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала на Новую волну в Сочи со своим бойфрендом, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

Видео певицы с молодым бойфрендом появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в Instagram. На кадрах видно, как Лорак выходит из здания первой, а за ней наклонив голову вниз идет Егор Глеб.

Поклонники заметили, что парень постоянно прячет свое лицо под кепкой, о чем поспешили написать в комментариях под видео.

– Что же это Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего-то? Почему он прячет лицо и глаза? – пишут комментаторы.

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View this post on Instagram A post shared by ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) on Aug 25, 2019 at 1:09pm PDT

К слову, ранее Ани Лорак показала фото нового бойфренда Егора Глеба.