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Джокер: вышел трейлер финального фильма

Warner Bros представили финальный трейлер картины Джокер от режиссера Тодда Филлипса.

Джокер: вышел трейлер финального фильма

В ролике показали трансформацию Джокера из комика в бандита, на чем и будет сконцентрирован сюжет. В 80-е годы в Готэм Артур Флек пытается нести людям добро, но в итоге сходит с ума из-за их жестокости.

Главную роль в фильме исполнил Хоакин Феникс, который признался, что согласился сыграть Артура Флека, так как Джокер не похож ни на один другой кинокомикс.

Лента уже получила возрастной рейтинг R (18+), что указывает на то, что нам не стоит ожидать стандартного боевика с супергероями.

Читайте: Джокер – первый трейлер фильма с Хоакином Фениксом

К слову, студия Marvel выпустила специальный трейлер к фильму Мстители: Финал.

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