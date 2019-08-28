Warner Bros представили финальный трейлер картины Джокер от режиссера Тодда Филлипса.

В ролике показали трансформацию Джокера из комика в бандита, на чем и будет сконцентрирован сюжет. В 80-е годы в Готэм Артур Флек пытается нести людям добро, но в итоге сходит с ума из-за их жестокости.

Главную роль в фильме исполнил Хоакин Феникс, который признался, что согласился сыграть Артура Флека, так как Джокер не похож ни на один другой кинокомикс.

Лента уже получила возрастной рейтинг R (18+), что указывает на то, что нам не стоит ожидать стандартного боевика с супергероями.

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К слову, студия Marvel выпустила специальный трейлер к фильму Мстители: Финал.