Майкл Джексон – легендарный музыкант, замечательный танцор, автор песен и филантроп. 29 августа он мог бы праздновать свое 61 день рождения. Интересную информацию о певце читайте в материале Фактов ICTV.

Майкла Джексона ни стало в июне 2009 года, но музыка его жива до сих пор.

Ко дню рождения музыкальной легенды рассказываем интересные факты из жизни Майкла Джексона.

Запатентовал антигравитационные туфли

Клип Майкла Джексона на песню Smooth Criminal оставил большинство фанатов певца с отвисшей челюстью, ведь во время танца он нарушил все законы гравитации.

В самом клипе Майкл с танцорами использовали скрытые веревки, которые помогали им вернуться в вертикальное положение, но затем Джексон придумал другой способ. Майкл создал “антигравитационные туфли”, каблук которых прикреплялся к колышку на сцене, что и позволяло делать трюк.

Благодаря этому изобретению Майкл и его танцоры показывали этот номер на разных сценах по всему миру.

Король поп-музыки

Майкл Джексон – самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона составляет один миллиард копий.

К слову, он стал первым афроамериканцем, который появился в эфире MTV.

Мечтал сыграть Человека-паука

Глава Marvel Стэн Ли рассказывал, что Майкл Джексон пытался купить Marvel Comics, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями. Майкл Джексон мечтал сыграть Человека-паука в фильме Marvel.

К сожалению, стороны не смогли договориться, Майклу Джексону пришлось забыть о мечте сыграть популярного героя комиксов, и в конечном итоге Marvel выкупила Disney.

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Получил звезды на аллее славы

У Майкла Джексона две звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Одна именная звезда принадлежит ему, другая – Jackson 5.

Братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексон вошли в основной состав группы, созданной после выступления коллектива The Jackson Brothers, участниками которой были трое старших братьев.

Обвиняли в развращении детей

В 1993 году Джексону было предъявлено обвинение в растлении несовершеннолетнего мальчика. Позже родители отозвали иск. Впоследствии ситуация повторилась в 2003 году. Судебная тяжба длилась очень долго, но в итоге певец был оправдан.

Ранее Факты ICTV писали, что, 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.