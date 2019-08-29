Телеканал НВО выпустил тизер второго сезона сериала Молодой Папа, который будет называться Новый Папа.
Тизер сериала Новый Папа с Джудом Лоу опубликован телеканалом НВО. Второй сезон будет включать 10 эпизодов.
В ролике Джуд Лоу в белых плавках идет в замедленной съемке по пляжу под восхищенные взгляды девушек.
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По сюжету американский 47-летний Ленни Белардо (Джуд Лоу – Ред.) стал папой Пием XIII – одним из самых молодых в истории Пап римских.
Также в сериале снялись Джон Малкович и Мэрилин Мэнсон.
Премьера второго сезона ожидается в ноябре.
Ранее в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.
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