Александр Числов умер в возрасте 54 лет.

Известный советский и российский актер Александр Числов скончался в одной из московских больниц. Кинозвезда умер, не дожив почти два месяца до юбилея.

Факт смерти подтвердили в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Стоит отметить, что за неделю до кончины, Александр Числов в эфире программы Андрея Малахова Пусть говорят сделал резонансное заявление – его пытаются убить и отобрать квартиру.

– Меня пытаются убить. Поиметь квартиру. Несколько месяцев назад я оформил квартиру на племянницу. Я никого не могу домой пустить, потому что грохнут. Время такое. Я очень боюсь сейчас. Пожалуйста помогите мне, — заявил он.

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В фильмографии Числова — 200 ролей, большинство — эпизодические. Он снимался в картинах Интерны, Не родись красивой, Кровавая барыня, Профиль убийцы, Участок, Заколдованный участок, Инквизитор, Легенда № 17, Самый лучший фильм и других.

К слову, ранее Факты ICTV писали о смерти актера Питера Фонды.

Фото: kino-teatr.ru