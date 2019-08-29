29 августа в прокат вышла украинская военная драма о войне на Донбассе. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

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Сюжет

К пятой годовщине Иловайской трагедии в прокат выходит военная драма, посвященная одному из самых ужасных моментов войны на Донбассе – боям за Иловайск.

Украинский журналист и писатель Михаил Брыных более двух лет собирал истории участников боевых действий и на их основе написал сценарий для фильма Иловайск 2014. Батальон Донбасс.

Главным героем ленты стал боец ​​добровольческого батальона Донбасс Тарас Костанчук с позывным Бишут. Во время боев за Иловайск он получает ранение и вместе с побратимом вынужден скрываться в оккупированном городе. Кроме сепаратистов, его разыскивает комендант города, бывший ГРУшник Рунков. У россиянина на украинского добровольца есть свои планы.

История Бишута и Рункова разворачивается на фоне боевых действий в Иловайске и его окрестностях. Кроме главных действующих лиц, нам предложат еще несколько параллельных сюжетов о воинах, которым не можешь не сопереживать, ведь это все – судьбы реальных людей.

Тарас Костанчук действительно принимал участие в боях за Иловайск, был ранен и вместе с бойцом с позывным Никитос скрывался в квартире 90-летней бабушки, которая не выдала их врагам.

Режиссерская работа

Фильм Иловайск 2014. Батальон Донбасс – это полнометражный дебют для режиссера Ивана Тимченко. Снята лента на пересечении документалистики и военного экшна. Нам часто будут показывать войну глазами добровольцев, через камеру телефона, на который снимают побратимов, или в объективе военного журналиста. За это стоит поблагодарить оператора-постановщика Александра Земляного.

Особенно это чувствуется в начале ленты, когда камера трясется от каждого выстрела, выхватывая лица, руки, оружие героев. Со временем картинка на экране все больше тяготеет к экшну, превращаясь в классическую военную драму. При этом выглядит она не хуже, а часто и лучше бывшего украинского хита Киборги. Несмотря на то, что бюджет Иловайска меньше примерно в три раза.

Кстати, государственного финансирования фильм не получал. Надеюсь, авторам удастся отбить потраченные деньги (говорят о 30 млн грн), учитывая непростую тему.

Возможно, поможет прокат заграницей. Создатели фильма уже подписали соглашения с корейским и японским дистрибьюторами и надеются также продать права в Польшу и Великобританию.

Актеры

В фильме снимались как актеры, так и реальные бойцы добровольческих батальонов. Например, Тарас Костанчук сыграл самого себя. Поставить на главную роль непрофессионального актера – рисковая идея. Однако авторы не ошиблись, и экранный Бишут получился очень органичным.

Не хуже вышли персонажи других бойцов Донбасса. Квентину, Франку, Шульцу, Скифу и другим нельзя не сопереживать. Истории добровольцев не раз заставят чувствительных зрителей прослезиться прямо на сеансе.

Россиянина Рункова сыграл харьковский актер Сергей Дзялик, которого вы неоднократно могли видеть в сериале Пес. Его персонаж неожиданно для украинского патриотического кино получился не хладнокровным палачом, а имеет свою мотивацию для участия в необъявленной войне.

Впечатления

Лента Иловайск 2014. Батальон Донбасс производит неожиданно приятное впечатление. Дебютная работа в большом кино как режиссера, так и сценариста держит темп и выглядит достойно.

Не всегда постановка остается на уровне, взятом в начале фильма, но за историями героев интересно наблюдать. Также стоит отметить и вполне приличную экшн-составляющую, несмотря на небольшой, как для военного кино, бюджет.

Лента стоит того, чтобы ее увидели как можно больше людей. Несмотря на явный перекос в изображении именно добровольцев Донбасса среди всех подразделений, участвовавших в боях за Иловайск. Авторы не столько навешивают ярлыки и ищут виновных, сколько напоминают, что у нас пятый год идет война.

Где мы? Там, где и были: на нашей – не своей земле.

Конечно, на военные драмы зрителей еще попробуй замани. А реклама Иловайска явно не такая активная, как была у тех же Киборгов. Авторы планировали доснять материал и сделать четырехсерийный фильм для телевизионного показа. Надеюсь, этот замысел осуществится. Заодно и Михаилу Брыныху хватит хронометража более полно раскрыть персонажей.

Фильм Иловайск 2014. Батальон Донбасс вышел тем, чем и должна быть подобная лента. Не агитационным материалом или ура-патриотической зарисовкой, а историей, что цепляет за живое и напоминает о людях, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая родную землю. Именно они, как никто другой, радуются сине-желтому флагу на горизонте.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company