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Анна-Мария на Новой волне: как выступил и какое место занял дуэт из Украины

В России закончился песенный конкурс Новая волна 2019, в котором участвовал и дуэт из Украины – Анна-Мария.

Анна-Мария на Новой волне: как выступил и какое место занял дуэт из Украины

Песенный конкурс Новая волна 2019 завершился в Сочи. Согласно результатам, дуэт из Украины ANNA MARIA занял пятое место, набрав 243 балла.

Еще один участник из Украины Taras оказался на десятой строчке.

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Победу на Новой волне одержала исполнительница из Албании Инис Незири.

Российские артисты заняли вторую и четвертую позиции.

Сестры Анна и Мария Опанасюк спели  песню My Road, с которой боролись за право участия на Евровидении 2019 на Нацотборе.

На третий конкурсный день дуэт спел на украинском языке песню Долонями.

Ранее Факты ICTV писали, кто из украинских артистов снова засветился в РФ на Новой волне.

Фото: newwave_official

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