Появился первый трейлер фильма Терминатор: Рок, который является продолжением фильма Терминатор 2: Судный день и является частичным перезапуском серии.

В Терминатор: Темная Судьба вернутся актеры Линда Хэмильтон и Арнольд Шварценеггер в ролях Сары Коннор и терминатора Т-800 соответственно.

По сюжету фильма, в 1991 году Саре Коннор удалось спасти человечество от Судного дня, однако судьба мира не изменилась.

Теперь Коннор, вместе с солдатом Грейс и Т-800, придется защищать девушку от новой модели терминатора, которого послали из будущего, чтобы убить ее.

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Выход Терминатор: Темная Судьба в Украине запланирован на 31 октября 2019 года.

К слову, появился финальный трейлер фильма Джокер, который расскажет об одноименном злодее.

Видео: Paramount Pictures