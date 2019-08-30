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Евровидение-2020 состоится в Роттердаме

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме.

Евровидение 2020

Евровидение-2020 будет принимать нидерландский город Роттердам, который выбрали по результатам тендера. В конкурсе принимали участие пять голландских городов.

– Роттердам проявил фантастический энтузиазм и приверженность и имеет необходимые возможности для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае, – заявил исполнительный руководитель ЕВС Джон Ола Санд.

Среди критериев для выбора города были учтены: место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность.

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