Международный песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме.

Евровидение-2020 будет принимать нидерландский город Роттердам, который выбрали по результатам тендера. В конкурсе принимали участие пять голландских городов.

– Роттердам проявил фантастический энтузиазм и приверженность и имеет необходимые возможности для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае, – заявил исполнительный руководитель ЕВС Джон Ола Санд.

Среди критериев для выбора города были учтены: место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность.