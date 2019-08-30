Первый выпуск 9 сезона шоу Зважені та щасливі не только познакомил зрителя с участниками, но и успел попрощаться с аутсайдерами. Кто покинул проект, читайте на Фактах ICTV.

Премьера 9 сезона реалити-шоу Зважені та щасливі состоялась на телеканале СТБ. Новый сезон получил несколько новшеств, среди которых объединения в пары. Взвешивания участников также происходит в парах, однако покидает проект только один человек, который избавилась меньшего количества килограммов.

В первом выпуске в зоне риска оказались Екатерина Лукьяшко и Людмила Чаднова.

Стартовый вес Людмилы составляла 144 кг, а Екатерины – 127 кг, но обе участницы сбросили по 2 кг.

Судьбу девушек решило голосования, потому в проекте осталась Людмила.

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Екатерине Лукьяшко 25 лет, она была в команде Марины Боржемськой. Девушка признается, что всегда была полной, однако сейчас хочет изменить это, потому что ей не везет в личной жизни.

Участница работает журналисткой и мечтает написать книгу про 100 худших свиданий.

Напомним, жевательная резинка не поможет сбросить вес, однако некоторые люди могут использовать ее, чтобы облегчить процесс похудения.