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Хищные птицы: в сеть слили новый тизер фильма с Марго Робби

В сеть попал новый тизер фильма Хищные птицы (Birds of Pray) с Марго Робби.

марго робби

Тизер фильма Хищные птицы появился в сети на украинском языке.

В ролике можно увидеть новые кадры с Марго Робби в образе Харли Квинн.

Читайте: Мулан: вышел первый тизер экранизации одноименного мультфильма

Также в тизере появился Юэн Макгрегор в роли Черной маски.

Премьера фильма в Украине состоится 6 февраля 2020 года.

Ранее в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.

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