Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на 76-м Венецианском кинофестивале.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после развода в 2013 году снова появились вместе на публике.

Экс-супруги в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля представили новую версию фильма Необратимость, в которой сыграли главные роли. Ленту 17 лет спустя перемонтировал французский режисер Гаспар Ноэ.

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Бывшие возлюбленные хотя и появились на фотоколле вместе, но держались все же особняком друг от друга.

Напомним, в прошлом году Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет.