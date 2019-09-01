Святослав Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове и пригласил на концерт группы Океан Эльзы.
Нардеп и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове.
Люди имели возможность в неожиданном исполнении послушать песню океанов Обійми и песню Скрябина и Ирины Билык Мовчати.
– Родные улицы родного города звучали вчера так, – подписал видео Вакарчук.
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Также лидер Океана Эльзы пригласил всех посетить концерт группы, который состоится вечером 1 сентября на Арене Львов.
Напомним, Вакарчук заявил, что не собирается выходить из состава группы Океан Ельзи после выборов в парламент.