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Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове

Святослав Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове и пригласил на концерт группы Океан Эльзы.

Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове

Нардеп и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел с уличными музыкантами во Львове.

Люди имели возможность в неожиданном исполнении послушать песню океанов Обійми и песню Скрябина и Ирины Билык Мовчати.

– Родные улицы родного города звучали вчера так, – подписал видео Вакарчук.

 

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Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

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Также лидер Океана Эльзы пригласил всех посетить концерт группы, который состоится вечером 1 сентября на Арене Львов.

Напомним, Вакарчук заявил, что не собирается выходить из состава группы Океан Ельзи после выборов в парламент.

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