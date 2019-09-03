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3 сентября – день прощания. Топ-5 каверов на песню Шуфутинского

Факты ICTV собрали лучшие каверы на популярную песню Михаила Шуфутинского 3 сентября.

3 сентября – день прощания. Топ-5 каверов на песню Шуфутинского

Легендарная песня Михаила Шуфутинского 3 сентября впервые была исполнена в 1994 году, но даже сейчас не теряет своей популярности.

– Мне, как автору текста песни Третье сентября, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, – отметил автор песни, композитор Игорь Николаев.

Читайте: Лучшие шутки и мемы про 3 сентября

По сей день композиция продолжает обрастать каверами. Факты ICTV собрали топ-5 лучших из них.

Ранее Факты ICTV писали о чем песня 3 сентября Михаила Шуфутинского.

Фото: mikhail.shufutinsky

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