Факты ICTV собрали лучшие каверы на популярную песню Михаила Шуфутинского 3 сентября.
Легендарная песня Михаила Шуфутинского 3 сентября впервые была исполнена в 1994 году, но даже сейчас не теряет своей популярности.
– Мне, как автору текста песни Третье сентября, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, – отметил автор песни, композитор Игорь Николаев.
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По сей день композиция продолжает обрастать каверами. Факты ICTV собрали топ-5 лучших из них.
Ранее Факты ICTV писали о чем песня 3 сентября Михаила Шуфутинского.
Фото: mikhail.shufutinsky
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