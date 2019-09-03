Смысл песни 3 сентября Михаила Шуфутинского куда глубже, чем может показаться на первый взгляд.
3 сентября — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым и вышедшая на альбоме Гуляй, душа в 1994 году.
О чем поет Шуфутинский
На первый взгляд, вполне ясно, про что песня 3 сентября Шуфутинского — мужчина и женщина расстаются в этот день, хотя еще днем ранее все было отлично. Но чтобы понять глубокий смысл песни, давайте разберем текст более детально.
Фраза все не то, все не так говорит о душевном дискомфорте. Далее сюжет переходит на личности — ты мой друг — я твой враг. Тут понятно, что между этими людьми произошло недоразумение.
Слова был апрель, в любви клялись многое проясняет — герои полюбили друг друга еще пять месяцев назад.
Строка 3 сентября — день прощания является ключевой, называет конкретный день разрыва. Фразой день, когда горят рябины автор передает ассоциацию: любовь сгорела.
Строфа день, когда совсем один в очередной раз напоминает об одиночестве.
Припев начинается предложением календарь переверну — и снова 3 сентября. Оно повторяет желание героя отмотать время назад, что не реально.
Выражение журавлей белый клин — художественный прием, который символизирует смену времени года, жизненные перемены.
Строфа мы в любовь, как в игру дает знать, что на начальной стадии отношения героев были легкомысленными. И только после расставания стало ясно — любовная утрата невосполнима.
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Текст песни 3 сентября Шуфутинского
Все не то, все не так,
Ты мой друг, я твой враг,
Как же так все у нас с тобою.
Был апрель, и в любви мы клялись,
Но увы, пролетел желтый лист
По бульварам Москвы.
3 сентября, день прощания,
День, когда горят костры рябин,
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один.
Я календарь переверну,
И снова третье сентября.
На фото я твое взгляну,
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось,
Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын,
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь, как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой
3 сентября, день прощания,
День, когда горят костры рябин,
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один.
Я календарь переверну,
И снова 3 сентября.
На фото я твое взгляну,
И снова 3 сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось,
Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось,
Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Песня 3 сентября
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