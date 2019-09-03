Звезды украинского шоу-бизнеса и известные телеведущие признались, что их статус мешает в реальной жизни.

Телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал, что ему нравится знакомиться с людьми, которые не смотрят телевизор.

– Когда я встречаю новых людей, и они меня не узнают, потому что не смотрят телевизор, мне это нравится. Потому что я знаю – они со мной не потому, что я телезвезда, а просто потому, что я обычный человек, – поделился он.

А Слава Соломко говорит, что без очков и бабочки его часто не узнают, и благодаря этому он может познакомиться с обычной девушкой, которой ничего от него не надо.

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Мешает ли звездный статус для новых знакомств Мишель Андраде и Злате Огневич – далее в сюжете.

Ранее Факты ICTV писали, кто из украинских артистов снова засветился в РФ на Новой волне.