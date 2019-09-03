PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Почему звезды мечтают быть обычными людьми: признания телеведущих и певцов

Звезды украинского шоу-бизнеса и известные телеведущие признались, что их статус мешает в реальной жизни.

Чому зірки мріють бути звичайними людьми

Телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал, что ему нравится знакомиться с людьми, которые не смотрят телевизор.

– Когда я встречаю новых людей, и они меня не узнают, потому что не смотрят телевизор, мне это нравится. Потому что я знаю – они со мной не потому, что я телезвезда, а просто потому, что я обычный человек, – поделился он.

А Слава Соломко говорит, что без очков и бабочки его часто не узнают, и благодаря этому он может познакомиться с обычной девушкой, которой ничего от него не надо.

Читайте: Пела под фонограмму и показала белье: Лолита опозорилась на выступлении в Казахстане

Мешает ли звездный статус для новых знакомств Мишель Андраде и Злате Огневич – далее в сюжете.

Ранее Факты ICTV писали, кто из украинских артистов снова засветился в РФ на Новой волне.

Источник: Ранок у великому місті

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Анна-Мария на Новой волне: как выступил и какое место занял дуэт из Украины
Анна-Мария на Новой волне: как выступил и какое место занял дуэт из Украины
Рецензия на фильм Иловайск 2014. Батальон Донбасс: сине-желтый флаг надежды
Рецензия на фильм Иловайск 2014. Батальон Донбасс: сине-желтый флаг надежды
Монатик, Джамала и ONUKA – как украинские звезды празднуют День независимости
Монатик, Джамала и ONUKA – как украинские звезды празднуют День независимости
Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: не засыпайте с Тарантино
Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: не засыпайте с Тарантино
Премьеры августа 2019
На любой вкус! Самые крутые премьеры августа в кино
Рецензия на фильм Форсаж: Хоббс и Шоу. Хорошая ссора спасет мир
Рецензия на фильм Форсаж: Хоббс и Шоу. Хорошая ссора спасет мир
Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком
Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком
Рецензия на фильм Король Лев: акуна матата популизма
Рецензия на фильм Король Лев: акуна матата популизма
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка