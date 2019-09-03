PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Дауни младший признался, почему покинул киновселенную Marvel

Актеры Роберт Дауни младший и Крис Эванс решили покинуть киновселенную Marvel, поскольку это часть их работы.

Роберт Дауні молодший

Известный актер Роберт Дауни младший, известный по роли Железного человека, рассказал о своих ощущениях после того, как он и Крис Эванс (Капитан Америка) покинули киновселенную Marvel и о причинах такого решения.

– Нам нужно было уйти. Мы сделали свой выбор и знали, что это часть нашей работы – сойти с автобуса, пока он отправляется в другие пункты назначения. В этом есть что-то отрезвляющее. Я рад, что мы с ним будем там, чтобы поприветствовать других, когда и они сойдут с дистанции, – сказал Дауни младший.

Актер также считает, что ему довелось работать над фильмом Мстители: Финал с исключительными людьми.

Читайте: Все еще в форме: Лундгрен и Уэзерс спустя 34 года после выхода Рокки 4

Известно, что Дауни младший должен появиться в фильме Путешествие Доктора Дуллитла и продолжении ленты о Шерлоке Холмсе.

К слову, самым высокооплачиваемым актером 2019 года по версии журнала Forbes стал Дуэйн Джонсон.

Источник: D23

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка