Актеры Роберт Дауни младший и Крис Эванс решили покинуть киновселенную Marvel, поскольку это часть их работы.

Известный актер Роберт Дауни младший, известный по роли Железного человека, рассказал о своих ощущениях после того, как он и Крис Эванс (Капитан Америка) покинули киновселенную Marvel и о причинах такого решения.

– Нам нужно было уйти. Мы сделали свой выбор и знали, что это часть нашей работы – сойти с автобуса, пока он отправляется в другие пункты назначения. В этом есть что-то отрезвляющее. Я рад, что мы с ним будем там, чтобы поприветствовать других, когда и они сойдут с дистанции, – сказал Дауни младший.

Актер также считает, что ему довелось работать над фильмом Мстители: Финал с исключительными людьми.

Читайте: Все еще в форме: Лундгрен и Уэзерс спустя 34 года после выхода Рокки 4

Известно, что Дауни младший должен появиться в фильме Путешествие Доктора Дуллитла и продолжении ленты о Шерлоке Холмсе.

К слову, самым высокооплачиваемым актером 2019 года по версии журнала Forbes стал Дуэйн Джонсон.

Источник: D23