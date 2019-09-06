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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Нам запрещали быть сильными: Энистон о сексуальности современной женщины

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала главной героиней свежего номера американского журнала InStyle.

Дженнифер Энистон

На страницах сентябрьского номера издания InStyle 50-летняя киноактриса блеснула красотой, позируя звездному фотографу Майклу Томпсону в стильных образах из новых коллекций Saint Laurent, DKNY и Fendi.

Помимо фотосессии, появилось откровенное интервью, в котором актриса рассказала о влиятельности современных женщин.

– Женщинам никогда не позволяли иметь власть. Нам запрещали быть сильными.

Сегодня власть и сила кажется мне сексуальной, как и женский интеллект, и то, насколько женщина сегодня креативна и на что она способна, — заявила Энистон.

  • Дженнифер Энистон
  • Дженнифер Энистон
  • Дженнифер Энистон
  • Дженнифер Энистон
Нам запрещали быть сильными: Энистон о сексуальности современной женщины / 2 фотографии

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Актриса, которая отметила 50-летие призналась, что боится седых волос.

– Я не буду лгать — мне не нравится моя седина. Поэтому я провожу ежемесячные встречи с своим колористом. Когда мне исполнилось 50, я впервые подумала — да уж, вот это цифра!

Но я не думаю об этом, потому что чувствую себя так же, как и раньше. В плане физическом я чувствую себя просто потрясающе, — заявила звезда.

Ранее Факты ICTV писали, что актриса Дженнифер Энистон не исключила возможности продолжения популярного американского сериала Друзья.

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