Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

36-летняя певица Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, отметила, что оставляет карьеру ради семейной жизни.

– Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, друзья, будете довольны, – написала певица.

Эта фраза была адресована недоброжелателям Минаж.

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– Обращаясь к фанатам − поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь, − подчеркнула исполнительница.

Напомним, Минаж снялась для обложки мужского журнала XXL.