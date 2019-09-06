Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.
36-летняя певица Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, отметила, что оставляет карьеру ради семейной жизни.
– Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, друзья, будете довольны, – написала певица.
Эта фраза была адресована недоброжелателям Минаж.
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– Обращаясь к фанатам − поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь, − подчеркнула исполнительница.
Напомним, Минаж снялась для обложки мужского журнала XXL.
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