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В зоне риска: Лобода выпустила новый трек

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек В зоне риска.

В зоне риска: Лобода выпустила новый трек

Светлана Лобода выпустила новый трек, который имеет все шансы стать хитом осени. Композиция называется В зоне риска.

Официальная премьера песни запланирована на сегодня. Трек выйдет на всех цифровых платформах.

Фанаты с нетерпением ждут выхода клипа.

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Читайте: Грим и танцы: Лобода показала процесс съемок клипа Пуля-дура

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К слову, в новой видеоработе Пуля-дура Светлана Лобода примеряла несколько образов: и роковой брюнетки, и привычной блондинки.

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